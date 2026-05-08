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08.05.2026 09:12:34

Evonik Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vorgezogene Bestellungen hätten im ersten Quartal zu übertroffenen Erwartungen geführt, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel respektabel. Mit Blick auf das zweite Halbjahr werde aber die Unsicherheit größer./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
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