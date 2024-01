Evonik 15.96 CHF -3.01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik in einem Ausblick auf 2024 auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die am 4. März erwarteten Zahlen zum Schlussquartal 2023 dürften denen aus dem Gesamtjahr ähneln, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis dürfte enttäuschen, aber der Barmittelzufluss stark sein. Die Aussichten für das neue Jahr seien aber so positiv wie schon lange nicht mehr. Ohne eine deutliche Erholung der Verkaufspreise für die Produkte des Konzerns sei die Aktie des Spezialchemieunternehmens allerdings nicht günstig, begründete er sein Anlageurteil./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.