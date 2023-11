HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 22 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Chemieunternehmen passiere die Talsohle, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cash Flow habe sich zuletzt günstig entwickelt, was sich fortsetzen dürfte./mf/tih;