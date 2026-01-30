EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Nachdem die Aktie wegen Bedenken um die Margen, unangebrachter Wettbewerbssorgen und Währungseffekten vom Novemberhoch zurückgefallen sei, gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die am 11. Februar anstehenden Quartalszahlen des Brillenkonzerns könnten einmal mehr die rasant steigende Nachfrage nach smarten Brillen sowie die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise deutlich machen./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
257.50 €
|
Abst. Kursziel*:
35.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
257.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-