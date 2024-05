FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der ordentliche Jahresstart sei "hilfreich", schrieb Analyst Olly Jeffery in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Quartalsbericht. Er sei aber auch so erwartet worden./ag/ajx;