Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

21.45
CHF
0.72
CHF
3.45 %
11:29:10
SWX
24.04.2026 09:30:49

Eni Overweight

Eni
21.53 CHF 1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe zwar durchwachsen abgeschnitten, doch die fundamentale Entwicklung sei auf einem guten Weg, schrieb Matthew Lofting am Freitag. Er rät Anlegern, bei Kursschwächen der Aktie ihre Positionen aufzustocken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.32 € 		Abst. Kursziel*:
20.09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Analysen zu Eni S.p.A.

09:30 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
