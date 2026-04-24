Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
21.45CHF
0.72CHF
3.45 %
11:29:10
SWX
24.04.2026 09:30:49
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe zwar durchwachsen abgeschnitten, doch die fundamentale Entwicklung sei auf einem guten Weg, schrieb Matthew Lofting am Freitag. Er rät Anlegern, bei Kursschwächen der Aktie ihre Positionen aufzustocken./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.32 €
|
Abst. Kursziel*:
20.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|09:30
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
