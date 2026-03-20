Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 26 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt von einem Strategie-Update des Ölkonzerns. Er verwies dabei auch auf attraktive Ausschu?ttungen. Eni sei außerdem ein
großer Profiteur der deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Krieges./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
23.43 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
23.63 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Werner Eisenmann
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KGV*:
-
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