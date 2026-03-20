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20.03.2026 16:09:06

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 26 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt von einem Strategie-Update des Ölkonzerns. Er verwies dabei auch auf attraktive Ausschu?ttungen. Eni sei außerdem ein
großer Profiteur der deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Krieges./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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10:32 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
19.03.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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