Eni 22.63 CHF 1.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Investorenveranstaltungen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Management habe betont, dass die aktualisierte Produktionsplanung nicht als vorsichtig interpretiert werden sollte, schrieb Joshua Stone in einer Einschätzung vom Dienstag. Es habe auch trotz der gestiegenen Ölpreise kein Interesse an höheren Investitionen über die bisherige Planung hinaus./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.