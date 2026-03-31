Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Investorenveranstaltungen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Management habe betont, dass die aktualisierte Produktionsplanung nicht als vorsichtig interpretiert werden sollte, schrieb Joshua Stone in einer Einschätzung vom Dienstag. Es habe auch trotz der gestiegenen Ölpreise kein Interesse an höheren Investitionen über die bisherige Planung hinaus./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.20 €
|
Abst. Kursziel*:
15.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.54%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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