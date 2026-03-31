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31.03.2026 07:25:39
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die zentrale Neuigkeit sei die Erlaubnis von Gasexporten aus Venezuela, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ausfuhren könnten stufenweise in die für bis 2030 geplante Produktion einfließen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.70 €
|
Abst. Kursziel*:
9.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.00%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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