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31.03.2026 07:25:39

Eni Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die zentrale Neuigkeit sei die Erlaubnis von Gasexporten aus Venezuela, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ausfuhren könnten stufenweise in die für bis 2030 geplante Produktion einfließen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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07:32 Eni Overweight Barclays Capital
07:25 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Eni Buy UBS AG
20.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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