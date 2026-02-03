Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Eli Lilly Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eli Lilly Buy
|
Unternehmen:
Eli Lilly
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 1’145.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1’003.46
|
Abst. Kursziel*:
14.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1’093.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.75%
|
Analyst Name::
Asad Haider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eli Lilly
|
16:01
|Börse New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)