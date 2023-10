NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Sector Perform" belassen. Die Kapazitäten der Airlines dürften in diesem Winter in einigen Märkten begrenzter als in anderen sein, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auf Langstrecken nehme das Sitzplatzangebot schneller zu, vor allem zwischen Europa und Asien sowie Nordamerika - im Gegensatz zu den Südatlantik- und den innereuropäischen Routen. Europäische Billig-Fluggesellschaften seien auf einige Regionen ausgerichtet, wo die Kapazitäten auf der Kurzstrecke stärker zunähmen, etwa in Großbritannien, Italien und den meisten Märkten Osteuropas./ajx/edh;