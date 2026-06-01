easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Harry Gowers sieht die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, als glaubwürdigen Interessenten. Castlelake habe eine Historie im europäischen Airline-Sektor, schrieb er am Montag. Die Aktie der britischen Billigfluggesellschaft habe sich auch wegen des Nahost-Konflikts seit Jahresbeginn deutlich schwächer als die der Konkurrentin Ryanair entwickelt, und auch in den vergangenen fünf Jahren hinke sie dieser hinterher, was Fragen über die Unternehmensstrategie aufwerfe. Angesichts dessen sowie des erheblichen Potenzials zur Freisetzung von Werten seien Übernahmespekulationen nichts Neues. Allerdings könnten sich die Eigentümerstruktur und die Frage europäischer Lizenzen für Castlelake als US-Unternehmen als Stolpersteine erweisen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.40 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
4.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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