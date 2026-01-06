easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
5.60 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.20 £
Abst. Kursziel*:
7.73%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
5.19 £
Abst. Kursziel aktuell:
7.98%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittag in Grün (finanzen.ch)
10:02
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
05.01.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
31.12.25
|Die Expertenmeinungen zur easyJet-Aktie im Dezember 2025 (finanzen.net)
30.12.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
23.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
