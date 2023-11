NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Gaza-Krieg habe die Buchungen des Billigfliegers belastet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Perspektiven für die Ticketpreise verdüsterten sich und der Verlust im Wintergeschäft werde sich wohl ausweiten. Gowers rechnete mit Druck auf den Aktienkurs./bek/ajx;