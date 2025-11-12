Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’762 0.5%  SPI 17’587 0.5%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’389 1.3%  Euro 0.9248 -0.3%  EStoxx50 5’788 1.1%  Gold 4’124 -0.1%  Bitcoin 83’539 1.4%  Dollar 0.7994 -0.1%  Öl 64.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278
Top News
Binance Coin: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JP Morgan Chase & Co. gibt Heidelberg Materials-Aktie Overweight
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

4.84
CHF
-0.17
CHF
-3.32 %
10:47:19
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 09:30:26

easyJet Neutral

easyJet
4.83 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4.67 £ 		Abst. Kursziel*:
7.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7.56%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse