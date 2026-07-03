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Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

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03.07.2026 12:22:33

Dürr Hold

Dürr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen des Anlagenbauers am 6. August bleibe die Unsicherheit hoch und die Branchenstimmung gedämpft, schrieb Nikita Papaccio in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Eine saisonale Verbesserung zum Jahresauftakt sei zwar wahrscheinlich, dürfte aber nicht mit so klaren Profitabilitätssteigerungen einhergehen wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.22 € 		Abst. Kursziel*:
15.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
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