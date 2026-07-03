FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen des Anlagenbauers am 6. August bleibe die Unsicherheit hoch und die Branchenstimmung gedämpft, schrieb Nikita Papaccio in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Eine saisonale Verbesserung zum Jahresauftakt sei zwar wahrscheinlich, dürfte aber nicht mit so klaren Profitabilitätssteigerungen einhergehen wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh;