|Entwicklung der Anlage
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12.08.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einer Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Engagement in Binance Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 806.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 0.1239 Binance Coin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 76.44 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 616.77 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23.56 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545.37 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.
Redaktion finanzen.net
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