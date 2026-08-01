So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingefahren

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Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in TON investierten, hätten nun 285.06 Toncoin im Portfolio. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1.405 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 400.57 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 400.57 USD entspricht einer negativen Performance von 59.94 Prozent.

Bei 1.202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.565 USD.

Redaktion finanzen.net