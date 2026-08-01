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Lukrativer HBAR-Einstieg? 01.08.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen

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Bei einem frühen Einstieg in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Hedera war am 26.10.2021 0.3908 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0.068680 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’757.32 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82.43 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 17.07.2026 erreicht und liegt bei 0.065870 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 09.08.2025 bei 0.2669 USD.

Redaktion finanzen.net

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