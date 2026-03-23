DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.45 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.09 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.03 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.42%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:00
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
