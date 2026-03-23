DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

4.04
CHF
-0.05
CHF
-1.17 %
09:36:05
SWX
23.03.2026 08:00:51

DocMorris Hold

DocMorris
4.03 CHF -0.74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4.45 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.09 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.03 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.42%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:00 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 DocMorris Sell UBS AG
19.03.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
