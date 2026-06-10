ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
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10.06.2026 13:41:00
thyssenkrupp trennt sich vollständig von Edelstahlwerk AST - Aktie tiefer
thyssenkrupp hat seine verbliebene Minderheitsbeteiligung am mittelitalienischen Edelstahlwerk Acciai Speciali Terni (AST) verkauft.
Der Konzern hatte das Edelstahlwerk im italienischen Terni inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei mehrheitlich im Jahr 2021 an Arvedi verkauft, aber eine Minderheitsbeteiligung behalten. Diese sollte die operative Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer in einer Übergangsphase stärken.
Die thyssenkrupp-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 4,46 Prozent auf 10,39 Euro.
DOW JONES
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