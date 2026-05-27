Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’576 0.4%  SPI 19’172 0.4%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’337 0.6%  Euro 0.9152 0.1%  EStoxx50 6’102 0.6%  Gold 4’498 -0.2%  Bitcoin 59’618 0.2%  Dollar 0.7860 0.0%  Öl 96.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter
Akzo Nobel-Aktie mit Kurssprung: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt
BP-Aktie sinkt: Geschasster Chairman bestreitet Darstellung seines Verhaltens
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Novartis-Aktie mit Buy
Merck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...
eToro entdecken

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

34.78
CHF
1.34
CHF
4.01 %
10:39:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 08:41:38

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
35.12 CHF 2.55%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Nach Angaben des Managements laufe das Geschäft des Schmierstoffherstellers trotz begrenzter Planungssicherheit weiterhin solide, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Rohstoffversorgung für die nächsten zwei Monate sei gesichert, und bislang seien keine nennenswerten Störungen zu verzeichnen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.96 € 		Abst. Kursziel*:
29.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.54%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZ

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 FUCHS Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen