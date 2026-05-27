FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Nach Angaben des Managements laufe das Geschäft des Schmierstoffherstellers trotz begrenzter Planungssicherheit weiterhin solide, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Rohstoffversorgung für die nächsten zwei Monate sei gesichert, und bislang seien keine nennenswerten Störungen zu verzeichnen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.96 €
|
Abst. Kursziel*:
29.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.54%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
22.05.26
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|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|UBS AG
|08:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|DZ BANK
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|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
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|FUCHS Hold
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|30.04.25
|FUCHS Hold
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Aktien in diesem Artikel
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