Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
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27.05.2026 11:09:00
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Startschuss für neues Rückkaufprogramm
Siemens Healthineers startet am 1. Juni den beschlossenen Aktienrückkauf. Bis Ende Januar sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro erworben werden.
DJG/brb/ros
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