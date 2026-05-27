Infineon-Aktie im Rallymodus: Mehr als 18 Prozent Wochenplus - diese Faktoren treiben den Kurs

• Infineon-Aktie mit beeindruckender Kursrally• Zweistelliges Plus im Wochenvergleich• Blick auf PCIM Europe 2026

Kursrally setzt sich fort

Die Aktie von Infineon hat in den letzten Tagen einen kräftigen Kursanstieg verzeichnet. Via XETRA ging es für das Papier zur Wochenmitte zuletzt um 1,21 Prozent nach oben auf 78,49 Euro. Im Wochenvergleich entspricht das einem satten Plus von rund 18 Prozent. Auch im Monats- und Jahresvergleich zeigen die Aktienkurse eine starke Performance. Innerhalb der letzten 52 Wochen ging es für die Infineon-Aktie um 130 Prozent nach oben. Innerhalb der letzten 30 Tage liegt das Plus bei etwa 42 Prozent. Das kräftige Momentum am Markt macht sich deutlich bemerkbar und sorgt für besonders grosse Aufmerksamkeit unter Anlegern und Börsenbeobachtern.

Starkes Chipumfeld trägt Kurs

Mehrere Nachrichtenportale berichten, dass es im Halbleitersektor generell eine positive Tendenz gibt. Insbesondere nach vorherigen Gewinnmitnahmen konnte die Infineon-Aktie sich zügig erholen. Das Umfeld für Chiphersteller wird von Branchenexperten weiterhin als freundlich eingeschätzt, was kurzfristig zusätzliche Kursfantasie erzeugen könnte. Die starke Performance der letzten Tage wird insbesondere auf die allgemein positive Stimmung im Chipsektor zurückgeführt, weniger auf unternehmensspezifische Nachrichten.

Nachrichtenlage im Blick

Trotz der anhaltenden Kursrally gab es in den vergangenen Tagen keine neuen unternehmensspezifischen Meldungen von Infineon. Die Aufmerksamkeit rund um die Infineon-Aktie blieb dennoch gross. Am Dienstag erklärte der Chiphersteller dann, auf der diesjährigen Fachmesse PCIM Europe, die vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg stattfindet, ein breit gefächertes Portfolio zu präsentieren.

Die gezeigten Innovationen zielen laut entsprechender Pressemitteilung auf die Optimierung von Energieinfrastrukturen, die Stromversorgung von KI-Rechenzentren sowie auf zukunftsweisende Anwendungen in der Elektromobilität und der Robotik ab. Ergänzt werden die Hardware-Exponate durch moderne Software-Tools und integrierte Cybersicherheitslösungen, die bereits auf die strengen regulatorischen Vorgaben des kommenden EU Cyber Resilience Act abgestimmt sind.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Messeauftritts liege auf der Bewältigung des enormen Energiehungers moderner Technologien. Für den Ausbau erneuerbarer Energien und stabiler Netze demonstriert das Unternehmen hocheffiziente Batteriespeicher, Festkörpertransformatoren sowie blitzschnell reagierende Leistungsschutzschalter. Diese Technologien greifen nahtlos in den zweiten grossen Fokusbereich über: die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Hier deckt Infineon die gesamte Kette von der Netzanbindung bis hin zum eigentlichen Prozessorkern ab, um den Übergang zu neuen, hocheffizienten Stromversorgungsarchitekturen zu meistern.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch