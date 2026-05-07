Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’328 0.3%  SPI 18’878 0.3%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’953 0.1%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 6’046 0.3%  Gold 4’740 1.1%  Bitcoin 63’433 0.0%  Dollar 0.7777 -0.1%  Öl 99.3 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526ABB1222171Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
AUMOVIO-Aktie steigt: Operative Stärke trotz Umsatzrückgang
Valiant-Aktie verliert zweistellig: Leichtes Gewinnplus zum Jahresauftakt
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

16.21
CHF
-0.28
CHF
-1.67 %
10:15:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.05.2026 08:33:20

Diageo Outperform

Diageo
16.21 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Die Zahlen des Spirituosen- und Guinness-Herstellers für das dritte Geschäftsquartal hätten einen guten Lauf in Europa, Lateinamerika und Afrika belegt, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Am US-Spirituosenmarkt sei es aber weiter bergab gegangen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.56 £ 		Abst. Kursziel*:
54.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15.42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
55.66%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:33 Diageo Outperform Bernstein Research
06.05.26 Diageo Outperform Bernstein Research
06.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
06.05.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 16.23 -1.58% Diageo plc