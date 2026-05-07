Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Die Zahlen des Spirituosen- und Guinness-Herstellers für das dritte Geschäftsquartal hätten einen guten Lauf in Europa, Lateinamerika und Afrika belegt, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Am US-Spirituosenmarkt sei es aber weiter bergab gegangen./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.56 £
|
Abst. Kursziel*:
54.25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15.42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.66%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
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06.05.26
|Diageo Aktie News: Diageo bricht am Nachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
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06.05.26
|Diageo Aktie News: Hausse bei Diageo am Mittwochmittag (finanzen.ch)
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06.05.26
|Diageo posts sales boost as buyers load up on drinks ahead of World Cup (Financial Times)
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06.05.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.ch)
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01.05.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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30.04.26
|Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
Analysen zu Diageo plc
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|06.05.26
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|06.05.26
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