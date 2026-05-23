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Krypto-Marktbericht 23.05.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

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So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 75.517,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 75.490,58 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 2,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,38 Prozent stärker bei 52,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 52,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.064,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.064,19 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,02 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 2,99 Prozent auf 349,45 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 360,22 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,37 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,334 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,27 Prozent auf 376,60 US-Dollar, nach 381,44 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2432 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2423 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 0,1450 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1435 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3592 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3620 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,36 Prozent auf 647,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 649,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1021 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,11 Prozent auf 84,34 US-Dollar, nach 84,26 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,15 Prozent auf 9,128 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,141 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,408 US-Dollar am Vortag auf 9,340 US-Dollar nach unten (0,72 Prozent).

Zudem gibt Sui am Samstagnachmittag nach. Um 0,65 Prozent auf 1,042 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,048 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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