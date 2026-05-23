Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Nicht nur Landwirte zieht der springende Hirsch in seinen Bann. Das ikonische Logo von John Deere ist weit über den Agrarsektor hinaus berühmt. Seit 1837 steht es für den 36 Jahre zuvor gegründeten Hersteller von Traktoren und Baumaschinen. Mit mehr als 73'000 Beschäftigten ist das Unternehmen in über 100 Ländern aktiv. Der Heimatmarkt dominiert: 2025 erwirtschaftete Deere 61 Prozent der Konzernumsätze in den USA. Vor allem im Geschäft mit schweren Traktoren und Mähdreschern harzte es zuletzt. Fallende Preise für Getreide, Sojabohnen und Baumwolle drückten zusammen mit einem hohen Kostendruck auf die Kauflaune der Farmer. Im Geschäftsjahr 2025 (per 02.11) ist der Umsatz von Deere um 13 Prozent auf knapp 39 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Der Überschuss gab sogar um 29 Prozent auf rund fünf Milliarden Dollar nach.

Begeisterung an der Wall Street

Mittlerweile hat der Agrargigant aus Moline im US-Bundesstaat Illinois die Fiskalperiode 2026 zur Hälfte hinter sich. Heute Nachmittag präsentiert Deere vor der Börseneröffnung in New York die Zahlen für das erste Semester. Mit dem Zwischenbericht für das Auftaktquartal konnte das Unternehmen an der Wall Street Begeisterung auslösen: Nach der Publikation schoss der Aktienkurs um bis zu knapp 14 Prozent nach oben. Mit 675.19 US-Dollar erreichte Deere am 19. Februar ein Allzeithoch. Dieses Niveau konnte der Large Cap jedoch nicht halten. Seit mehreren Wochen konsolidiert er im Bereich von 550 US-Dollar, wodurch sich eine horizontale Unterstützung herausgebildet hat.

Mit dem heutigen Zahlenwerk könnte das Management um CEO John May den Impuls für einen neuen Anlauf nach oben liefern. Im ersten Quartal hatte Deere nicht nur mit einem Umsatzsprung von 13 Prozent positiv überrascht. Der Konzern übertraf zudem mit einem Ergebnis je Aktie von 2.42 US-Dollar den Konsens (2.02 Dollar) deutlich. Dem nicht genug: CEO May passte die Prognose für das Gesamtjahr nach oben an. Er rechnet nun mit einem Nettogewinn von 4.5 bis 5.0 Milliarden Dollar. Zu Beginn der Geschäftsperiode hatte der Konzernlenker eine Spanne von 4.00 bis 4.75 Milliarden Dollar angepeilt.

Differenzierte Prognose

Vor allem der Krieg im Mittleren Osten und der damit einhergehende Ölpreisschock dürfte die Deere-Aktie nach dem skizzierten Top ausgebremst haben. Es sprechen einige Faktoren dafür, dass der Branchenriese trotz dieser Unwägbarkeiten die operative Spur hat halten können. Im Kerngeschäft war der CEO ohnehin vorsichtig. Für das Segment "Production & Precision Ag" rechnet er für 2026 mit einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Marge. Optimistischer fällt die Prognose für die Sparte "Small Ag and Turf" aus. Hier vertreibt Deere Kompakttraktoren, Feldhäcksler und Anbaugeräte sowie Maschinen für den Schnitt und die Pflege von Rasenflächen. John May stellt ein Umsatzwachstum von rund 15 Prozent sowie einen Anstieg der Marge auf 13.5 bis 15 Prozent in Aussicht. 2025 lag die Kennziffer von "Small Ag and Turf" bei 11.8 Prozent. Die Zielsetzung wurde durch die jüngste Entwicklung an den Agrarmärkten verfestigt. Sei es Weizen, Mais, Sojabohnen oder Zucker: Diese, von vielen Deere-Kunden angebauten Produkte haben sich zuletzt markant verteuert.

Im dritten Segment umgibt den Konzern mit dem Hirsch-Logo eine gewisse KI-Fantasie. Der Chef möchte die Umsätze im Bereich "Construction & Forestry" 2026 um 15 Prozent steigern. Gleichzeitig plant er, die Marge mindestens stabil bei neun Prozent zu halten. Im besten Fall könnte sie auf elf Prozent zulegen. Im Geschäft mit Baumaschinen profitiert Deere vom starken Auf- und Ausbau von Rechenzentren, insbesondere in den USA. Insofern sorgt der KI-Boom dafür, dass zu diesem Zweck immer mehr Bagger, Lader und Kipper im Einsatz sind.

Runde Marke als Kursziel

Dieses Bild könnte das Unternehmen heute mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick untermauern. Eine Duplizität der Ereignisse zur Zahlenvorlage des ersten Quartals scheint jedenfalls möglich. Mutige Anleger, die dieses Szenario für plausibel halten, können einen Blick auf den Long Mini-Future werfen. Das Produkt partizipiert mit einem Hebel von aktuell 4.6 an einem Kursanstieg bei Deere. Im Falle positiver News wäre ein Vorstoss des Basiswertes in Richtung 600 US-Dollar denkbar. Sollte der Traktoren- und Baumaschinenspezialist dagegen enttäuschen, droht die Unterstützung im Bereich von 550 US-Dollar in die Brüche zu gehen - was beim Hebelprodukt zu hohen Verlusten führen würde.

Trading Idee Deere Basiswert Deere Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1492301754 / 149230175 Laufzeit Open End Stand 21.05.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.99 Franken Basispreis variabel 439.0202 USD Knock-out-Schwelle 451.0932 USD Hebel 4.58 Abstand zum Knock-out 19.52% Stop-Loss 0.55 Franken Ziel 1.40 Franken (41%)

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