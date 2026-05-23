|Trading Signals
|
23.05.2026 08:30:00
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.
Begeisterung an der Wall Street
Mittlerweile hat der Agrargigant aus Moline im US-Bundesstaat Illinois die Fiskalperiode 2026 zur Hälfte hinter sich. Heute Nachmittag präsentiert Deere vor der Börseneröffnung in New York die Zahlen für das erste Semester. Mit dem Zwischenbericht für das Auftaktquartal konnte das Unternehmen an der Wall Street Begeisterung auslösen: Nach der Publikation schoss der Aktienkurs um bis zu knapp 14 Prozent nach oben. Mit 675.19 US-Dollar erreichte Deere am 19. Februar ein Allzeithoch. Dieses Niveau konnte der Large Cap jedoch nicht halten. Seit mehreren Wochen konsolidiert er im Bereich von 550 US-Dollar, wodurch sich eine horizontale Unterstützung herausgebildet hat.
Mit dem heutigen Zahlenwerk könnte das Management um CEO John May den Impuls für einen neuen Anlauf nach oben liefern. Im ersten Quartal hatte Deere nicht nur mit einem Umsatzsprung von 13 Prozent positiv überrascht. Der Konzern übertraf zudem mit einem Ergebnis je Aktie von 2.42 US-Dollar den Konsens (2.02 Dollar) deutlich. Dem nicht genug: CEO May passte die Prognose für das Gesamtjahr nach oben an. Er rechnet nun mit einem Nettogewinn von 4.5 bis 5.0 Milliarden Dollar. Zu Beginn der Geschäftsperiode hatte der Konzernlenker eine Spanne von 4.00 bis 4.75 Milliarden Dollar angepeilt.
Differenzierte Prognose
Vor allem der Krieg im Mittleren Osten und der damit einhergehende Ölpreisschock dürfte die Deere-Aktie nach dem skizzierten Top ausgebremst haben. Es sprechen einige Faktoren dafür, dass der Branchenriese trotz dieser Unwägbarkeiten die operative Spur hat halten können. Im Kerngeschäft war der CEO ohnehin vorsichtig. Für das Segment "Production & Precision Ag" rechnet er für 2026 mit einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Marge. Optimistischer fällt die Prognose für die Sparte "Small Ag and Turf" aus. Hier vertreibt Deere Kompakttraktoren, Feldhäcksler und Anbaugeräte sowie Maschinen für den Schnitt und die Pflege von Rasenflächen. John May stellt ein Umsatzwachstum von rund 15 Prozent sowie einen Anstieg der Marge auf 13.5 bis 15 Prozent in Aussicht. 2025 lag die Kennziffer von "Small Ag and Turf" bei 11.8 Prozent. Die Zielsetzung wurde durch die jüngste Entwicklung an den Agrarmärkten verfestigt. Sei es Weizen, Mais, Sojabohnen oder Zucker: Diese, von vielen Deere-Kunden angebauten Produkte haben sich zuletzt markant verteuert.
Im dritten Segment umgibt den Konzern mit dem Hirsch-Logo eine gewisse KI-Fantasie. Der Chef möchte die Umsätze im Bereich "Construction & Forestry" 2026 um 15 Prozent steigern. Gleichzeitig plant er, die Marge mindestens stabil bei neun Prozent zu halten. Im besten Fall könnte sie auf elf Prozent zulegen. Im Geschäft mit Baumaschinen profitiert Deere vom starken Auf- und Ausbau von Rechenzentren, insbesondere in den USA. Insofern sorgt der KI-Boom dafür, dass zu diesem Zweck immer mehr Bagger, Lader und Kipper im Einsatz sind.
Runde Marke als Kursziel
Dieses Bild könnte das Unternehmen heute mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick untermauern. Eine Duplizität der Ereignisse zur Zahlenvorlage des ersten Quartals scheint jedenfalls möglich. Mutige Anleger, die dieses Szenario für plausibel halten, können einen Blick auf den Long Mini-Future werfen. Das Produkt partizipiert mit einem Hebel von aktuell 4.6 an einem Kursanstieg bei Deere. Im Falle positiver News wäre ein Vorstoss des Basiswertes in Richtung 600 US-Dollar denkbar. Sollte der Traktoren- und Baumaschinenspezialist dagegen enttäuschen, droht die Unterstützung im Bereich von 550 US-Dollar in die Brüche zu gehen - was beim Hebelprodukt zu hohen Verlusten führen würde.
|Trading Idee Deere
|Basiswert
|Deere
|Produktgattung
|Long Mini-Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1492301754 / 149230175
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|21.05.26 09:00 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0.99 Franken
|Basispreis variabel
|439.0202 USD
|Knock-out-Schwelle
|451.0932 USD
|Hebel
|4.58
|Abstand zum Knock-out
|19.52%
|Stop-Loss
|0.55 Franken
|Ziel
|1.40 Franken (41%)
Disclaimer:
Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.
Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.
In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann
️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes ging es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.