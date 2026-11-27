Heute vor 3 Jahren wurden Diageo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.09 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.561 Diageo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 69.36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19.48 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.64 Prozent verringert.

Diageo war somit zuletzt am Markt 43.00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch