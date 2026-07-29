Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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29.07.2026 12:57:15
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
43.58 CHF 0.38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohersteller setze weiter auf Kostenkontrolle, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Die Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre mache die Aktien weiterhin attraktiv./rob/bek/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.66 €
|
Abst. Kursziel*:
56.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.53%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse