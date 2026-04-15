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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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15.04.2026 09:41:14

Diageo Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1650 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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09:41 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09:34 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Diageo Overweight Barclays Capital
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