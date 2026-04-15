Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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15.04.2026 09:41:14
Diageo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1650 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
14.99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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