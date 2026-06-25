Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2223 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Javier Gonzalez Lastra erwartet am 6. August gemeinsam mit der Geschäftsjahresbilanz mehr Klarheit in puncto künftige Strategie des Spirituosenkonzerns unter dem neuen Chef Dave Lewis. Er diskutierte in seinem Ausblick vom Donnerstag die vermutlichen Kernfragen der Anleger hinsichtlich Evolution oder Revolution./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.23 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra
|
KGV*:
-
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