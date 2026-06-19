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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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19.06.2026 07:18:29

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Während die Bären besorgt seien über das Wachstum der Premium-Kategorie, vor allem in den USA, sähen die Bullen darin eine Chance für Vorstandschef David Lewis, schrieb Edward Mundy in einem Kommentar am Donnerstag. Die Aktie des Spirituosenherstellers sei günstig und Investoren suchten nach einem Boden für die Gewinne./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.29 £ 		Abst. Kursziel*:
30.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.39 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30.00%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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