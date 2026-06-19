Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Während die Bären besorgt seien über das Wachstum der Premium-Kategorie, vor allem in den USA, sähen die Bullen darin eine Chance für Vorstandschef David Lewis, schrieb Edward Mundy in einem Kommentar am Donnerstag. Die Aktie des Spirituosenherstellers sei günstig und Investoren suchten nach einem Boden für die Gewinne./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.29 £
|
Abst. Kursziel*:
30.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.00%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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