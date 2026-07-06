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Verkaufsempfehlungen KW 27 06.07.2026 03:19:23

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    inklusive Rebalancing:
    ❌ Assicurazioni Generali
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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’995.01 19.66 SGBJ3U
    Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
    Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
    SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
    Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
    Long 13’509.24 13.87 SABIUU
    Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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