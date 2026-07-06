|Verkaufsempfehlungen KW 27
|
06.07.2026 03:19:23
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht nach Rekord höher ins Wochenende -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch fester -- Kein Handel an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand unterdessen kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.