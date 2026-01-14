Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern verfüge über ein beneidenswertes Portfolio, schrieb Edward Mundy am Mittwochabend. Er müsse seinem robusten Aktionsplan allerdings nun Taten folgen lassen. Mundy kappte seine Ergebnis- und Dividendenschätzungen. Auf aktuellem Niveau würden geringere Gewinnerwartungen allerdings bereits teilweise eingepreist./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14.01.26