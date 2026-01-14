Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

18.01
CHF
0.21
CHF
1.15 %
14.01.2026
BRXC
15.01.2026 06:31:53

Diageo Buy

Diageo
18.01 CHF 1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern verfüge über ein beneidenswertes Portfolio, schrieb Edward Mundy am Mittwochabend. Er müsse seinem robusten Aktionsplan allerdings nun Taten folgen lassen. Mundy kappte seine Ergebnis- und Dividendenschätzungen. Auf aktuellem Niveau würden geringere Gewinnerwartungen allerdings bereits teilweise eingepreist./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

