ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Logistikkonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2024 bis 2026 reduziert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht zudem davon aus, dass das Management das Ebit-Ziel für 2026 senken wird./edh/jha/;