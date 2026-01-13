DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
44.10CHF
0.31CHF
0.71 %
15:02:50
SWX
13.01.2026 14:02:40
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
42.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
47.65 €
Abst. Kursziel*:
-10.81%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
47.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.81%
Analyst Name::
Sebastian Vogel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44.09
|0.69%
