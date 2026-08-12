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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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12.08.2026 16:12:42

EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Verkauf

DHL Group
51.76 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hendrik
Nachname(n): Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
55,30 EUR 248.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
55,3000 EUR 248.850,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106526  12.08.2026 CET/CEST





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