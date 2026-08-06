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06.08.2026 13:16:00
CFT-Aktie fällt: Brokergruppe steigert Umsatz im Halbjahr deutlich
Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich gewachsen. Allerdings hat sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas abgeschwächt und auch die Währungsentwicklung wirkte sich dämpfend aus.
Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich gewachsen. Allerdings hat sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas abgeschwächt und auch die Währungsentwicklung wirkte sich dämpfend aus.
Umsatz wächst währungsbereinigt zweistellig
Der Umsatz (gemäss IFRS) nahm um 3,1 Prozent auf 597,8 Millionen Franken zu, wie CFT am Donnerstag mitteilte. Auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) waren es plus 2,2 Prozent auf 646,2 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen lagen die Wachstumsraten bei +11,0 bzw. +10,4 Prozent.
Die Erwartungen der Analysten wurden damit nicht erfüllt. Diese hatten den IFRS-Umsatz im Schnitt (AWP-Konsens) bei 613 Millionen Franken erwartet.
Interdealer-Brokerage bleibt Wachstumstreiber
Das Interdealer-Brokergeschäft (IDB), die wichtigste Sparte, wuchs währungsbereinigt um 10,4 Prozent auf 623,3 Millionen Franken. Das Geschäft mit Privatkunden (Non-IDB) legte zu konstanten Wechselkursen um 8,9 Prozent zu, ging in Franken gerechnet aber um 6,7 Prozent auf 22,9 Millionen zurück.
Wachstum im zweiten Quartal verlangsamt
Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum nach einem starken Jahresauftakt. Der Umsatz inklusive Gemeinschaftsunternehmen stieg zu konstanten Wechselkursen um 3,6 Prozent, in Schweizer Franken sank er hingegen um 1,1 Prozent auf 306,5 Millionen. CFT verwies auf eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, als die Marktvolatilität nach den US-Zollankündigungen für eine besonders hohe Handelsaktivität gesorgt hatte.
Der starke Franken, insbesondere gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen, habe die ausgewiesenen Umsätze belastet, hiess es weiter. Das Geschäft im Juli habe den positiven Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt.
Kein Jahresausblick veröffentlicht
Angaben zum Ausblick auf das Gesamtjahr machte CFT in der Mitteilung nicht. Die Gewinnzahlen für das erste Halbjahr werden erst am 28. August bekannt gegeben.
An der SIX verliert die CFT-Aktie zeitweise 1,58 Prozent auf 279,50 CHF.
Lausanne (awp)
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Compagnie Financiere Tradition am 06.08.2026
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