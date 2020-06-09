Deutsche Telekom 27.96 CHF -0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstige Steuereffekte hätten zudem dafür gesorgt, dass der Experte die Barmittel aus dem operativen Geschäft für 2026 und 2027 um vier Prozent höher einschätzt./rob/bek/tih;

