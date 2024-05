NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Auf einer Konferenz der Finanzbranche habe Finanzvorstand James von Moltke die Ertrags-, Rendite- und Einsparziele des Geldhauses für 2024 und 2025 bekräftigt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;