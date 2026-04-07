Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’522 -0.3%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9251 0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’716 1.4%  Bitcoin 54’686 -0.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 108.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

23.89
CHF
0.59
CHF
2.54 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 20:59:04

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
23.89 CHF 2.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen für das erste Quartal und in Erwartung geringerer Erträge des Geldhauses habe er seine Gewinnprognosen der Jahre 2026 bis 2028 leicht reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:31 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.89 € 		Abst. Kursziel*:
54.50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.93%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen