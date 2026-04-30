Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’652 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9171 0.1%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’567 -1.2%  Bitcoin 60’418 1.3%  Dollar 0.7812 0.0%  Öl 111.7 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bullen-Comeback an der Wall Street: BlackRock und Citi setzten trotz Nahost-Konflikt auf US-Markt
So viel hätten Anleger mit einem Avalanche-Investment von vor 1 Jahr verloren
Wie viel Verlust eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Tesla-Aktie im Fokus: Schwaches Optimus-Update sorgt für lange Gesichter bei Anlegern
Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

24.45
CHF
-0.07
CHF
-0.27 %
30.04.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 09:35:49

Deutsche Bank Hold

Deutsche Bank
24.45 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei den Kosten hätten die Frankfurter positiv überrascht, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Insgesamt sei der Jahresauftakt solide./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.51 € 		Abst. Kursziel*:
30.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.30%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.04.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.04.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.04.26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen