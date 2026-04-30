Deutsche Bank 24.45 CHF -0.27% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei den Kosten hätten die Frankfurter positiv überrascht, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Insgesamt sei der Jahresauftakt solide./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.