Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Dank der Erträge und der Kostenentwicklung hätten die Frankfurter klar positiv überrascht, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die guten Erträge gingen indes vor allem auf strategisch weniger wichtige Bereiche wie etwa die Vermögensverwaltung zurück, und bei den Kosten sehe sie angesichts der geplanten Investitionen Risiken. Auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die enttäuschende Entwicklung bei der Risikovorsorge im Fokus stehen. Zudem falle die Schwäche der harten Kernkapitalquote (CET1) auf./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26.63 €
|
Abst. Kursziel*:
20.17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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