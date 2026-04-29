Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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29.04.2026 10:40:05
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Anleger müssten erst die Enttäuschung beim harten Kernkapital (CET1) verkraften, bevor sie die gute Entwicklung der Eigenkapitalrendite und den rekordhohen Gewinn würdigten, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.83 €
|
Abst. Kursziel*:
23.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.15%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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