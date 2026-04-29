Deutsche Bank 24.51 CHF -2.74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Anleger müssten erst die Enttäuschung beim harten Kernkapital (CET1) verkraften, bevor sie die gute Entwicklung der Eigenkapitalrendite und den rekordhohen Gewinn würdigten, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.