Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Frankfurter hätten dank der besseren Ertrags- und der operativen Kostenentwicklung mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies sei aber fast nur der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking zu verdanken. Zudem sei die harte Kernkapitalquote (CET1) schwach ausgefallen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.53 €
|
Abst. Kursziel*:
28.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.53%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
11:28
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Deutsche Bank-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
10:28
|Hold von Warburg Research für Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
10:28
|Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
10:04
|Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 pendelt zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11:23
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:34
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:34
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:34
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:14
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|24.51
|-2.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|11:30
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Hold
|11:23
|
UBS AG
Scout24 Buy
|11:23
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:22
|
UBS AG
DWS Group Buy
|11:22
|
Barclays Capital
TotalEnergies Overweight
|11:21
|
Barclays Capital
Iberdrola Equal Weight