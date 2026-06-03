Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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03.06.2026 13:32:00
Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 6,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,86 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|36,75 EUR
|31,91
|12.05.2026
|Barclays Capital
|32,00 EUR
|14,86
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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