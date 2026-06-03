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Aktien-Prognosen 03.06.2026 13:32:00

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Deutsche Bank
25.35 CHF -0.59%
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Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 6,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--20.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.36,75 EUR31,9112.05.2026
Barclays Capital32,00 EUR14,8606.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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