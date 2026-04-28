Deutsche Bank 24.51 CHF -2.74% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte das Rekordquartal, mit dem das Finanzinstitut besser als erwartet in das neue Jahr gestartet sei. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht gerechtfertigt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.