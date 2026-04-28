Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte das Rekordquartal, mit dem das Finanzinstitut besser als erwartet in das neue Jahr gestartet sei. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht gerechtfertigt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
26.82 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
26.76 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-