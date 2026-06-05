Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Deutsche Bank-Anlage
|
05.06.2026 10:02:31
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Bank-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.37 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 808.146 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 27.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’413.93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124.14 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 50.67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)