DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.37 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 808.146 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 27.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’413.93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124.14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 50.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch