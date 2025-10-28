Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
27.90CHF
0.54CHF
1.96 %
09:34:12
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 08:45:51
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank
27.90 CHF 1.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Outperform" belassen. Dank ihres Investmentbanking hätten die Frankfurter starke Zahlen vorgelegt, schrieb Anke Reingen am Mittwochmorgen. Mögliche Sorgen wegen der Assetqualität hätten sich nicht bestätigt./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.33 €
|
Abst. Kursziel*:
12.12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.23%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:39
|RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Outperform-Note für Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28