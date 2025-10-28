Deutsche Bank 27.90 CHF 1.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Outperform" belassen. Dank ihres Investmentbanking hätten die Frankfurter starke Zahlen vorgelegt, schrieb Anke Reingen am Mittwochmorgen. Mögliche Sorgen wegen der Assetqualität hätten sich nicht bestätigt./rob/ag/gl;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.