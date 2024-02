NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe eine gute Show abgeliefert und der Aktie zu einem Kurssprung von fast 20 Prozent verholfen, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Versicherung des Vorstands, dass der Essenslieferant kein Liquiditätsproblem habe./edh/gl;